Захватчик главы управления Наполциии в Полтаве выехал на служебном полицейском автомобиле в сторону Киева, его сопровождают правоохранители. Об этом 23 июля сообщает «Полтавщина»

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