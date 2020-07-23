Он угрожал взорвать гранату РГД-5. С места происшествия стало известно, что в ходе переговоров с мужчиной полиция предложила ему свободно выехать за пределы города, чтобы исключить возможность взрыва гранаты. Он согласился, взял гранату с собой и поехал на автомобиле за пределы Полтавы. Его сопровождают полицейские автомобили.
«Патрульная полиция Полтавы сообщила, что террористу предоставили служебный автомобиль ВАЗ-2111 ("Богдан"), который сейчас движется в направлении Киева», — говорится в сообщении.