Бывший заместитель главы СБУ Александр Скипальский иронически отнесся к действиям правоохранителей после того, как Максим Кривош, захвативший в Луцке автобус с заложниками, сдался. Об этом говорится в материале ВВС Украина, который был обнародован 22 июля

Спектакль на Театральной площади. Появилась конспирологическая версия теракта на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Другой бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун недоумевает, почему этим инцидентом занимались, прежде всего, силы МВД, когда противодействие терроризму — это функция СБУ.

«Терактом должен был заниматься антитеррористический центр СБУ. Почему там был министр [внутренних дел Арсен Аваков]? Потому что у него больший политический вес? Это неправильно», — сказал Ягун.