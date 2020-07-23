«Учитывая, что террорист вышел сам и ему уже надели наручники, демонстрация БТР и светошумовой гранаты — это либо глупость, либо попытка продемонстрировать свое участие. Это выглядит немного смешно», — сказал Скипальский.
Другой бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун недоумевает, почему этим инцидентом занимались, прежде всего, силы МВД, когда противодействие терроризму — это функция СБУ.
«Терактом должен был заниматься антитеррористический центр СБУ. Почему там был министр [внутренних дел Арсен Аваков]? Потому что у него больший политический вес? Это неправильно», — сказал Ягун.