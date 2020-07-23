Полтавская полиция принимает меры для задержания злоумышленника, который угрожает взорвать гранату и держит в заложниках одного из сотрудников правоохранительных органов. Об этом 23 июля сообщило МВД Украины в своем Telegram-канале

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Как отмечает «112 Украина», сначала злоумышленник держал в заложниках сотрудника уголовной полиции и заявлял, что взорвет себя вместе с ним.

«В ходе переговоров начальник уголовного розыска заменил заложника собой. Преступнику предоставили автомобиль, и сейчас он вместе с заложником движется по городу», — говорится в сообщении.