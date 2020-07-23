Отмечается, что на ул. Остапа Вишни проводится спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина сопротивляется и угрожает работникам полиции гранатой. С ним ведут переговоры.
Как отмечает «112 Украина», сначала злоумышленник держал в заложниках сотрудника уголовной полиции и заявлял, что взорвет себя вместе с ним.
«В ходе переговоров начальник уголовного розыска заменил заложника собой. Преступнику предоставили автомобиль, и сейчас он вместе с заложником движется по городу», — говорится в сообщении.