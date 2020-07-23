Местные выборы на Украине осенью можно будет провести и в условиях карантина, если эпидемическая ситуация не будет слишком плохой. Об этом 22 июля заявил главный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко в интервью «Украинскому радио»

Украина.ру на Youtube Межуев объяснил, почему демократам нужно любой ценой выиграть выборы в США – видео