«Все зависит от нас. Если мы придерживаемся правил карантина, если мы создаем условия для соблюдения правил карантина, то в принципе, как показало, например, [проведенное] Внешнее независимое оценивание (аналог российского ЕГЭ — ред.), мы можем провести выборы в Украине без каких-либо проблем и рисков для осложнения эпидситуации и для здоровья наших граждан», — заявил он.
При этом Ляшко отметил, что если украинцы решат не придерживаться карантина и вся страна станет «красной зоной», тогда возможны риски, что «нельзя будет проводить [выборы] и нужно будет ограничивать массовые мероприятия».