Введение американских санкций против газопровода «Северный поток – 2» является нарушением международного права. С таким заявлением выступил бургомистр города Засниц в Германии Франк Крахт, передает 23 июля RT Deutsch

ЕС призвал США отменить санкции против европейских компаний, строящих «Северный поток-2» © wikipedia.org

«Европа — суверенная территория, мы не должны позволять вмешиваться в собственные экономические вопросы», — подчеркнул Крахт, назвав вмешательство Вашингтона незаконным.

Бургомистр добавил, что Берлин не нуждается в том, чтобы его защищали от России.

По его словам, проект газопровода «Северный поток — 2» имеет важное значение для небольших городов — там создаются новые рабочие места и появляется возможность привлечь международных инвесторов.

Накануне палата представителей конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2021 год. Там содержатся расширенные санкции против российского трубопровода «Северный поток — 2». В частности, ограничительные меры предлагают распространить на компании и физические лица, которые в значительной мере способствуют продаже, аренде или предоставлении судов для укладки труб, предназначенных для строительства газопроводов, а также их страхования.