Он отметил, что Германия еще не получила официальную ноту от США, но угрозы ужесточить санкции все равно стоит воспринимать всерьез.
«Европа — суверенная территория, мы не должны позволять вмешиваться в собственные экономические вопросы», — подчеркнул Крахт, назвав вмешательство Вашингтона незаконным.
Бургомистр добавил, что Берлин не нуждается в том, чтобы его защищали от России.
По его словам, проект газопровода «Северный поток — 2» имеет важное значение для небольших городов — там создаются новые рабочие места и появляется возможность привлечь международных инвесторов.
Накануне палата представителей конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2021 год. Там содержатся расширенные санкции против российского трубопровода «Северный поток — 2». В частности, ограничительные меры предлагают распространить на компании и физические лица, которые в значительной мере способствуют продаже, аренде или предоставлении судов для укладки труб, предназначенных для строительства газопроводов, а также их страхования.