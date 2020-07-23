Отмечается, что тренер пока не подписал никакие документы с киевским клубом, но вероятность его назначения высока.
Паблик Druzi Dynamo в Facebook сообщает, что Луческу — наиболее вероятный новый тренер бело-синих.
«Мы не давали эту информацию раньше, т.к. даже нам сложно в это поверить, но уже (есть сведения. — Ред.) из нескольких конфиденциальных», — говорится в сообщении.
Последним местом работы Луческу была сборная Турции, которую он покинул в 2019 году. Тренер возглавлял донецкий «Шахтер» с 2004 по 2016 год.