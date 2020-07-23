Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу может возглавить киевское «Динамо». Об этом 23 июля сообщает Football Hub

Мирча Луческу: «Моя украинская история закончена. В «Шахтер» я не вернусь» © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

Паблик Druzi Dynamo в Facebook сообщает, что Луческу — наиболее вероятный новый тренер бело-синих.

«Мы не давали эту информацию раньше, т.к. даже нам сложно в это поверить, но уже (есть сведения. — Ред.) из нескольких конфиденциальных», — говорится в сообщении.

Последним местом работы Луческу была сборная Турции, которую он покинул в 2019 году. Тренер возглавлял донецкий «Шахтер» с 2004 по 2016 год.