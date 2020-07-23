После событий с захваченным автобусом с людьми в украинском Луцке 21 июля, статью о фильме «Земляне» в «Википедии» за один день просмотрели почти 27 тысяч раз. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба «Украинской Википедии» в Facebook

Захвативший автобус в Луцке Волынской области Максим Кривош потребовал от президента Украины Владимира Зеленского записать ролик с призывом ко всем смотреть фильм «Земляне». Глава государства выполнил условие террориста, заложники были освобождены, злоумышленник задержан. После этого Зеленский удалил свой пост с рекламой фильма. Тайна луцкого террориста. Кто взрывает Украину © REUTERS, Mykola Martyniuk

«Со вчерашнего дня статья о фильме "Земляне" на пике популярности в "Википедии" на украинском языке. 21 июля ее просмотрели почти 27 000 раз!» — говорится в сообщении.

Статья, выпущенная в 2015 году, за пять лет своего существования получила в 3 раза меньше просмотров, чем 21 июля.

Там указывается, что «Земляне» — это документальный фильм 2005 года, который рассказывает о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи. Режиссером фильма выступил зоозащитник Шон Монсон, закадровый текст прочитан Хоакином Фениксом, в качестве продюсера выступила актриса Мэгги Кью, а музыкант Моби стал автором саундтрека. Каждый из них является веган-активистом.

Фильм поднимает также темы расизма, сексизма, видовой дискриминации и прав животных.