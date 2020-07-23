На Украине подожгли дом с родителями борца с коррупцией Шабунина

Неизвестные злоумышленники подожгли дом украинского активиста Виталия Шабунина. Об этом он сообщил 23 июля на своей странице в Facebook

Кива и Шабунин спорили о коррупции до позеленения © Скриншот из видео Youtube

«Никто не пострадал: нас с детьми не было, а родители успели выбежать. Слава Богу, соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул вход», — написал активист.

По его словам, существуют веские основания полагать, что дом подожгли, так как еще 2 недели назад газовая служба провела тщательную проверку счетчика и всех соединений.

Виталий Шабунин — украинский активист и общественный деятель, руководитель Центра противодействия коррупции. Организация известна рядом резонансных заявлений, ее сотрудники неоднократно обвиняли в преступлениях крупных украинских политиков и чиновников.