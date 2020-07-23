Бывшего полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда, также обвинили в уклонении от уплаты налогов. Об этом 23 июля сообщает bbc.com

Убивший Джорджа Флойда полицейский сможет выйти под залог в $1 млн © CC0, Pixabay занизили свой доход в общей сложности на $464 тыс. в период с 2014 по 2019 годы.

Отмечается, что по ходу расследования эта сумма может увеличиться.

Массовые антирасистские протесты проходят в западных странах после гибели афроамериканца Флойда, которого 25 мая задержали сотрудники полиции Миннеаполиса. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации.