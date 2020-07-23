Тверской суд Москвы оштрафовал балерину Анастасию Волочкову за нарушение правил при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области. Об этом 22 июля сообщили на странице Московского горсуда в Facebook

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Волочкова Анастасия Юрьевна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.6.1 КОАП России, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей», — отметили в суде.

Протокол о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, составленный в отношении Волочковой, будет рассмотрен также Тверским судом Москвы 3 августа.

В середине апреля коронавирус был обнаружен у нескольких десятков насельниц Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. С 25 апреля монастырь находился на карантине. Такие же меры были приняты в отношении села Дивеево. Карантин в Серафимо-Дивеевском монастыре был отменен с 11 июня, однако село Дивеево по-прежнему остается закрытым из-за сложной эпидемиологической обстановки. Всего в Дивеевском районе зафиксировано 424 случая заражения коронавирусом.

Как заявляла сама Волочкова, о карантине в Дивеево она не знала.

В пресс-службе регионального управления указали, что всех пытающихся въехать в Дивеево останавливают на постах контроля.