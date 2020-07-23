Ким Кардашьян публично заявила о психологических проблемах Канье Уэста

«У Канье биполярное расстройство. Любой, кто страдает от него или имеет любимого человека с таким диагнозом, знает, как невероятно сложно и больно это понимать. Я никогда не говорила публично о том, как это влияет на нашу домашнюю жизнь, потому что оберегаю наших детей и право Канье на личную жизнь, когда речь идет о его здоровье. Но сегодня я чувствую, что должна это прокомментировать из-за стигмы и неправильных представлений о психическом здоровье», — написала супруга рэпера.
Она объяснила, что причинами обострения болезни у мужа стали потеря матери и изоляция из-за коронавируса.
В заключение она попросила журналистов и общественность о сострадании и сочувствии к ее семье.
В начале июля Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США. До этого он неоднократно говорил, что собирается претендовать на пост американского лидера (в частности, заявил об этом в 2015 году на церемонии вручения MTV Video Music Awards). 15 июля Федеральная избирательная комиссия США приняла к рассмотрению заявку Уэста на регистрацию в качестве кандидата в президенты от созданной им The Birthday Party (Партия дня рождения, или «Вечеринка в честь дня рождения»).