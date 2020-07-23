Ким Кардашьян публично заявила о психологических проблемах Канье Уэста

Американская звезда реалити-шоу и фотомодель Ким Кардашьян 22 июля в сторис Instagram объяснила поведение своего мужа Канье Уэста, который то ударяется в слезы на людях, то пишет и удаляет посты с ошеломляющими признаниями

Рыдал и говорил о Боге: рэпер Канье Уэст провел первую встречу с избирателями © REUTERS, Randall Hill

Она объяснила, что причинами обострения болезни у мужа стали потеря матери и изоляция из-за коронавируса.

В заключение она попросила журналистов и общественность о сострадании и сочувствии к ее семье.

В начале июля Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США. До этого он неоднократно говорил, что собирается претендовать на пост американского лидера (в частности, заявил об этом в 2015 году на церемонии вручения MTV Video Music Awards). 15 июля Федеральная избирательная комиссия США приняла к рассмотрению заявку Уэста на регистрацию в качестве кандидата в президенты от созданной им The Birthday Party (Партия дня рождения, или «Вечеринка в честь дня рождения»).