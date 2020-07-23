В ходе онлайн-конференции с избирателями Байдена спросили, как он относится в тому, что Трамп называет коронавирус «китайским вирусом». В ответ политик заявил, что президент «сеет расизм».
«То, как он обращается с людьми, исходя из их цвета кожи, их национального происхождения, того, откуда они родом, абсолютно отвратительно. <…> У нас были расисты, они существовали. Они пытались добиться избрания президентом (США). Он первый, кто это сделал», — сказал Байден.
В ответ на это заявление ряд пользователей соцсетей напомнили, что несколько президентов США, включая первого — Джорджа Вашингтона, были рабовладельцами, а 28-й президент-демократ Вудро Вильсон (1913-21 гг.) выступал за сегрегацию.