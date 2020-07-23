Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал действующего главу государства Дональда Трампа «первым расистом, который избрался в президенты». Об этом 23 июля сообщает РИА Новости

Обратный расизм. В США наступили во всех отношениях черные времена © AP, Jacquelyn Martin, File

«То, как он обращается с людьми, исходя из их цвета кожи, их национального происхождения, того, откуда они родом, абсолютно отвратительно. <…> У нас были расисты, они существовали. Они пытались добиться избрания президентом (США). Он первый, кто это сделал», — сказал Байден.

В ответ на это заявление ряд пользователей соцсетей напомнили, что несколько президентов США, включая первого — Джорджа Вашингтона, были рабовладельцами, а 28-й президент-демократ Вудро Вильсон (1913-21 гг.) выступал за сегрегацию.