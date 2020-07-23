Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и глава Турции Тайип Эрдоган отличаются острым умом. Об этом 22 июля сообщает Fox News

«Трамп и Путин не хотят, чтобы я стал кандидатом в президенты» – Байден © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Джо Байдена, он таким не считает.

По его мнению, кандидату в президенты США от Демократической партии стоит пройти тест на когнитивные способности.

«Нам нужен кто-то с острым умом. Поскольку я могу сказать, что у председателя [КНР] Си [Цзиньпина] острый ум, у президента Путина острый ум, у Эрдогана острый ум», — отметил глава Белого дома.

Трамп добавил, что американцы имеют дело с людьми, которые якобы готовы навредить им, если будет такая возможность.

«Нужно быть сообразительнее их», — считает президент США.