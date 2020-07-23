Американский лидер отметил, что Соединенным Штатам также нужен президент с острым умом, однако своего соперника, демократа Джо Байдена, он таким не считает.
По его мнению, кандидату в президенты США от Демократической партии стоит пройти тест на когнитивные способности.
«Нам нужен кто-то с острым умом. Поскольку я могу сказать, что у председателя [КНР] Си [Цзиньпина] острый ум, у президента Путина острый ум, у Эрдогана острый ум», — отметил глава Белого дома.
Трамп добавил, что американцы имеют дело с людьми, которые якобы готовы навредить им, если будет такая возможность.
«Нужно быть сообразительнее их», — считает президент США.