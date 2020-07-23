Глава МВД Украины Арсен Аваков не объявлял начало спасательной операции в Луцке, чтобы списать себе выделенные на нее бюджетные средства. Об этом директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков сказал в интервью изданию Украина.ру 22 июля

Андрей Золотарев о захвате заложников в Луцке: Все остались при своем © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Максим Кривош взял в заложники около 10 человек в пассажирском автобусе. Он потребовал от ряда политиков, бизнесменов, а также представителей церквей Украины выложить на YouTube видеоролики, в которых они должны сказать «Я — террорист». Вечером того же дня мужчина после 15-минутного разговора с Зеленским выпустил заложников и сдался правоохранителям.

«Аваков <…> до последнего не допускал Службу безопасности к этой операции, для того чтобы бюджетные деньги себе списать на удачно проведенную операцию… Не было действий силовиков. Они все попрятались, перебрасывали друг другу эту горячую картофелину, никто не знал, что делать», — рассказал Рудяков.

При этом он считает, что на Авакове это никак не отразится, более того, эксперт не исключил, что министр может еще и «выкрутить всю эту ситуацию, какую-то себе паблисити лишнюю положительную сделать».

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