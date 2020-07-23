Действия властей и правоохранителей превратили в фарс ситуацию с захватом заложников в Луцке. Об этом директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков сказал в интервью изданию Украина.ру 22 июля

Театр одного актера или настоящий теракт. Что произошло в Луцке © REUTERS, Mykola Martyniuk Максим Кривош взял в заложники около 10 человек в пассажирском автобусе. Он потребовал от ряда политиков, бизнесменов, а также представителей церквей Украины выложить на YouTube видеоролики, в которых они должны сказать «Я — террорист». Вечером того же дня мужчина после 15-минутного разговора с Зеленским выпустил заложников и сдался правоохранителям.

По мнению Рудякова, причины такого поведения кроются в индивидуальной психологии Кривоша, однако действия властей и правоохранителей, по словам эксперта, превратили инцидент в «пошлейший фарс».

«И этот фарс еще раз высветил всю нашу псевдогосударственность, псевдоправоохранительность. Ну и вишенка на торте — это политизация всего и вся и стремление <…> государственных чиновников высшего уровня пересчитать все это в рейтингах, популярности… Они каждые сотые доли этих рейтингов конвертируют в каждые сотые миллионов долларов, которые выкачивают то ли из спонсоров, то ли из нас, то ли из нас и из спонсоров», — заявил Рудяков.

Любая ситуация на Украине превратилась в «циничное, вульгарное стремление зарабатывать», отметил он.

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