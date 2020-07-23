Президент США Дональд Трамп в случае переизбрания может и не дать ход расследованию о коррупции на Украине со стороны представителей демократической партии, потому что основная задача будет достигнута и выборы будут выиграны. Об этом рассказал сенатор и телеведущий Алексей Пушков в интервью изданию Украина.ру

Алексей Пушков: В конфликте демократов и республиканцев Зеленский сделает то, что делает лучше всего, - испугается © РИА Новости, Владимир Трефилов Рудольф Джулиани заявил, что во время президентства Петра Порошенко на Украине разворовали помощь США в размере 5,3 миллиарда долларов. По его сведениям, Трамп уже долгое время добивается расследования этого инцидента, однако посольство Обамы якобы призвало украинскую полицию не проводить расследование.

К тому же, считает политик, если будут доказаны эти коррупционные схемы, которыми все равно занималось американское правительство, то это нанесёт серьезный ущерб репутации США.

«Нужно ли это будет Трампу, если он будет победителем на выборах? Думаю, игра не будет стоить свеч. А если выиграет Байден, то, естественно, ни о каком расследовании и говорить не приходится», — подчеркнул Пушков.

Поэтому вероятность такого расследования исключать нельзя, но вероятность ее крайне невысока, добавил собеседник издания.