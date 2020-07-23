Ранее адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил, что во время президентства Петра Порошенко на Украине разворовали помощь США в размере 5,3 миллиарда долларов. По его сведениям, Трамп уже долгое время добивается расследования этого инцидента, однако посольство Обамы якобы призвало украинскую полицию не проводить расследование.
К тому же, считает политик, если будут доказаны эти коррупционные схемы, которыми все равно занималось американское правительство, то это нанесёт серьезный ущерб репутации США.
«Нужно ли это будет Трампу, если он будет победителем на выборах? Думаю, игра не будет стоить свеч. А если выиграет Байден, то, естественно, ни о каком расследовании и говорить не приходится», — подчеркнул Пушков.
Поэтому вероятность такого расследования исключать нельзя, но вероятность ее крайне невысока, добавил собеседник издания.