То, что президент Владимир Зеленский продолжает политику прежнего руководства Украины, неизбежно, поскольку единственный способ удержать Украину отдельной от остальной России — это внушить русскому большинству, что оно антирусское. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист Анатолий Вассерман

«Отсюда и перевод всего преподавания на украинский диалект русского языка, разработанный совершенно сознательно и целенаправленно так, чтобы русским сложнее было его понять. Это нечто вроде блатной фени. Подобраны незнакомые слова, но синтаксис, структура языка остались русскими. Отсюда и постоянное провоцирование конфликтов с остальной Россией, не только с Российской Федерацией, но и с Белоруссией, например», — считает Анатолий Вассерман.

По словам собеседника издания, любой правитель Украины, желающий числиться хотя бы формально независимым, вынужден действовать против интересов народа. Но народ вряд ли будет до бесконечности терпеть действия против своих интересов.

Воссоединение Украины с остальной Россией необходимо, а необходимость рано или поздно находит себе возможность, добавил Анатолий Вассерман.

Ранее депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Максим Бужанский внес законопроект, в соответствии с которым нужно перенести ликвидацию русских школ с 1 сентября 2020 года на 1 сентября 2023 года.

Полностью интервью можно прочитать здесь.