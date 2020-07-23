Украина почти за 30 лет своей независимости приобрела чуть большую суверенность, более активное гражданское общество, стала более открытой к остальному миру и получила интегрированную в остальной мир экономику. Об этом рассказал глава Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бортник: Украина должна строить гражданскую империю, а не моногосударство © Facebook, Ruslan Bortnik

Также, по его словам, Украина потеряла наиболее продуктивные социальные классы, потеряла мир, потеряла возможность искать свою выгоду во внешней политике и балансировать между Востоком и Западом.

Политолог отметил, что к тому же Украина потеряла огромные экономические ресурсы (одно только черноморское пароходство составляло около 400 кораблей), ядерный потенциал, статус одной из наиболее развитых стран мира.

По состоянию на 1991 год Украина по многим показателям входила в ТОП-10 мировых стран, но она потеряла возможность стать одной из процветающих стран мира, войти в «золотой миллиард», подчеркнул Бортник. Одним словом, потери очень серьезные, добавил он.