Луцкому террористу Максиму Кривошу, который захватил автобус и держал в заложниках 13 человек, предъявили подозрения по четырем статьям, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины 22 июля

«То, что мы видели, было большим шоу» — Семен Уралов о луцком террористе © Кадр из видео Украина.ру

Пока решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, досудебное расследование продолжается.

Во вторник, 21 июля, в Луцке Волынской области террорист Максим Кривош захватил 13 пассажиров междугороднего автобуса.

После того как президент Владимир Зеленский выполнил требование преступника и опубликовал ролик с призывом смотреть фильм «Земляне» о жестоком обращении с животными, заложники были освобождены.

При этом спецоперация силовиков породила волну критики и обвинений в непрофессионализме и пиаре.