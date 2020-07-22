Ему вменяют совершение террористического акта, захват и удержание лиц в качестве заложников, посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, а также незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 147, ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК).
Пока решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, досудебное расследование продолжается.
Во вторник, 21 июля, в Луцке Волынской области террорист Максим Кривош захватил 13 пассажиров междугороднего автобуса.
После того как президент Владимир Зеленский выполнил требование преступника и опубликовал ролик с призывом смотреть фильм «Земляне» о жестоком обращении с животными, заложники были освобождены.
При этом спецоперация силовиков породила волну критики и обвинений в непрофессионализме и пиаре.