«То, что мы видели, было большим шоу» — Семен Уралов о луцком террористе
«То, что мы видели, было большим шоу» — Семен Уралов о луцком террористе
© Кадр из видео Украина.ру
Ему вменяют совершение террористического акта, захват и удержание лиц в качестве заложников, посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, а также незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 147, ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК).

Пока решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, досудебное расследование продолжается.

Во вторник, 21 июля, в Луцке Волынской области террорист Максим Кривош захватил 13 пассажиров междугороднего автобуса.

После того как президент Владимир Зеленский выполнил требование преступника и опубликовал ролик с призывом смотреть фильм «Земляне» о жестоком обращении с животными, заложники были освобождены.

При этом спецоперация силовиков породила волну критики и обвинений в непрофессионализме и пиаре.    

 