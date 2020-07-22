Существующая пенсионная система несправедлива по отношению к большей части пенсионеров, поэтому она нуждается в системном реформировании, сказала министр соцполитики Марина Лазебная. Ее слова приводит «Первый деловой» 22 июля

Украина: пенсии повышают, но прожить на них невозможно © Украина.ру/Стрингер

Как известно, для части украинцев повышение пенсионного возраста уже состоялось. По мнению Лазебной, повышать пенсионный возраст больше некуда.

Чиновник напомнила, что, несмотря на это, в рамках реформы 2017 года в Украине до 2028 года идет постепенное ежегодное повышение требований к страховому стажу.

В результате к 2028 году для выхода на пенсию в 60 лет у человека должно быть 35 лет стажа. Если страховой стаж составит от 25 до 35 лет, то на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже от 15 до 25 лет — в 65.