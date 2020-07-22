Газопровод, который компании из России, Германии, Австрии и Италии стремятся завершить, будет транспортировать газ в Европу через Балтийское море. Часть трубопровода, которую еще предстоит построить, находится в экономических водах Дании.
На прошлой неделе Помпео предупредил компании о том, что они не должны помогать России завершить трубопровод стоимостью почти 11 млрд долларов, существенную часть этой суммы инвестировали европейские компании.
Палата представителей США ранее одобрила поправку, которая предусматривает новые санкции в отношении компаний, которые помогают закончить строительство.
Европейские суда, что прокладывали трубопровод, прекратили свою работу в декабре 2019 года после серии санкций США, нацеленных на их деятельность.
Российский «Газпром» теперь надеется завершить строительство, используя свои собственные корабли.
Соединенные Штаты в ответ внесли поправку в законопроект о расходах на оборону и расширении санкции, включив туда не только суда, но и любые компании, помогающие России.
ЕС выразил обеспокоенность намерениями США расширить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2». В Германии разрабатывают ответные санкции, которые, по мнению ФРГ, должен поддержать весь Евросоюз.