Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Данию, где он собирается обсудить газопровод «Северный поток-2» на встрече с премьер-министром Метте Фредериксен в Копенгагене, сообщает RFE/RL 22 июля

Газопровод, который компании из России, Германии, Австрии и Италии стремятся завершить, будет транспортировать газ в Европу через Балтийское море. Часть трубопровода, которую еще предстоит построить, находится в экономических водах Дании.

На прошлой неделе Помпео предупредил компании о том, что они не должны помогать России завершить трубопровод стоимостью почти 11 млрд долларов, существенную часть этой суммы инвестировали европейские компании.

Немецкий бизнес потребовал контрсанкций против США за «Северный поток-2» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Европейские суда, что прокладывали трубопровод, прекратили свою работу в декабре 2019 года после серии санкций США, нацеленных на их деятельность.

Российский «Газпром» теперь надеется завершить строительство, используя свои собственные корабли.

Соединенные Штаты в ответ внесли поправку в законопроект о расходах на оборону и расширении санкции, включив туда не только суда, но и любые компании, помогающие России.

ЕС выразил обеспокоенность намерениями США расширить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2». В Германии разрабатывают ответные санкции, которые, по мнению ФРГ, должен поддержать весь Евросоюз.