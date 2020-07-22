По подсчетам «Нафтогаза», указанная цена на 7% выше по сравнению с июнем 2020 года.
«Мировые цены на газ традиционно падают в период низкого спроса и растут в преддверии отопительного сезона. И, несмотря на коронавирус, экономический кризис и сокращение спроса, 2020 год не стал исключением из этого сезонного правила», — заявил председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.
По его словам, во втором полугодии, в разгар отопительного сезона, стоимость газа все равно будет ниже, чем в 2019 году.
Напомним, после госпереворота на Украине в 2014 году стоимость газа для населения выросла более чем в 10 раз.