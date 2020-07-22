В июле оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла для населения и других защищенных потребителей, которым «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках публичных специальных обязательств, выросла до 2,3 грн за кубометр без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа, сообщает пресс-служба НАК

По подсчетам «Нафтогаза», указанная цена на 7% выше по сравнению с июнем 2020 года.

«Мировые цены на газ традиционно падают в период низкого спроса и растут в преддверии отопительного сезона. И, несмотря на коронавирус, экономический кризис и сокращение спроса, 2020 год не стал исключением из этого сезонного правила», — заявил председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Витренко покинул пост исполнительного директора «Нафтогаза» © Facebook/Сергій Лещенко

Напомним, после госпереворота на Украине в 2014 году стоимость газа для населения выросла более чем в 10 раз.