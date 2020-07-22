Ранее на Украине была принята новая стратегия нацбезопасности, которая называется «Безопасность человека — безопасность страны».
«Эти формулировки глубочайшим образом циничны. Их пустота и ничтожность проявляются как раз в подобных этой ситуациях… [Инцидент в Луцке] страшная история, которая в очередной раз показывает, что все это настолько мелко у нас и что государство настолько беспомощно в самых основных своих функциях, в том числе в обеспечении безопасности людей», — заявил Рудяков.
Во вторник, 21 июля, в Луцке вооруженный Максим Кривош взял в заложники около 10 человек в пассажирском автобусе. Он потребовал от ряда политиков, бизнесменов, а также представителей церквей Украины выложить на YouTube видеоролики, в которых они должны сказать «Я — террорист», а также попросил президента Владимира Зеленского лично прорекламировал фильм «Земляне» 2005 года.
Мужчина держал пассажиров в заложниках порядка 12 часов, а впоследствии после 10-минутного разговора с Зеленским сдался правоохранителям.
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