Захват заложников 21 июля в Луцке продемонстрировал циничность сути новой стратегии национальной безопасности Украины. Об этом директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков сказал в интервью изданию Украина.ру 22 июля

Владимир Фесенко о захвате заложников в Луцке: Переговоры президента с террористом дали результат © glavred.info

«Эти формулировки глубочайшим образом циничны. Их пустота и ничтожность проявляются как раз в подобных этой ситуациях… [Инцидент в Луцке] страшная история, которая в очередной раз показывает, что все это настолько мелко у нас и что государство настолько беспомощно в самых основных своих функциях, в том числе в обеспечении безопасности людей», — заявил Рудяков.

Во вторник, 21 июля, в Луцке вооруженный Максим Кривош взял в заложники около 10 человек в пассажирском автобусе. Он потребовал от ряда политиков, бизнесменов, а также представителей церквей Украины выложить на YouTube видеоролики, в которых они должны сказать «Я — террорист», а также попросил президента Владимира Зеленского лично прорекламировал фильм «Земляне» 2005 года.

Мужчина держал пассажиров в заложниках порядка 12 часов, а впоследствии после 10-минутного разговора с Зеленским сдался правоохранителям.

С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.