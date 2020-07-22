«Причин [неэффективности] много, однако главная, на мой взгляд, — это стремление к быстрому результату. Однако "мягкая сила" направлена не на структуры, она направлена в общество. Ее задача — изменить общественное сознание, которое, в свою очередь, уже влияет на государство. А общество — большое и инертное. С ним невозможно быстро», — пояснил он.
В качестве примера он привел выборы на Украине 2004 года, когда «мягкая сила» РФ допустила ряд ошибок и привлекла больше людей на антироссийскую сторону. Впрочем, как отметил эксперт, численность пророссийского актива также выросла.
Но впоследствии «мягкая сила» России сделала ставку на деятелей культуры и прочих лидеров общественного мнения (ЛОМ), вместо того чтобы развивать стратегию, направленную на общество. В итоге, по словам Розенвайна, в 2014 году подавляющее большинство оказалось на стороне нового Майдана, а общество, делившееся почти 50 на 50, так и не сформировало антитезы Майдану.
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