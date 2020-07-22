«Мягкая сила» России не выполняет своей функции, так как направлена не на тот объект воздействия и ожидает быстрых результатов. Об этом политический философ Антон Розенвайн сказал в интервью изданию Украина.ру 22 июля

Иван Никонов: Российская элита, увы, не до конца понимает нужность «мягкой силы» © Facebook, Ivan Nikonov

В качестве примера он привел выборы на Украине 2004 года, когда «мягкая сила» РФ допустила ряд ошибок и привлекла больше людей на антироссийскую сторону. Впрочем, как отметил эксперт, численность пророссийского актива также выросла.

Но впоследствии «мягкая сила» России сделала ставку на деятелей культуры и прочих лидеров общественного мнения (ЛОМ), вместо того чтобы развивать стратегию, направленную на общество. В итоге, по словам Розенвайна, в 2014 году подавляющее большинство оказалось на стороне нового Майдана, а общество, делившееся почти 50 на 50, так и не сформировало антитезы Майдану.

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