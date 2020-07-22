В «Слуге народа» хотят выдвинуть в мэры Одессы КВНщика и предпринимателя Олега Филимонова предпринимателя Олега Филимонова, его кандидатуру одобрил сам президент Зеленский, сообщило агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источник в окружении президента

Также сообщается, что на выборах в Харькове кандидатом в мэры от «Слуги народа» может стать IT-бизнесмен Роман Катеринчик.

Его компании Artjoker и Turboseo занимаются веб-разработкой и интернет-рекламой. На последних досрочных выборах в парламент Катеринчик был десятым в списке партии Анатолия Шария.

Украина против России. Знаменитому матчу имени Шевченко - Филимонова исполнилось 20 лет © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

По словам источников в команде Зеленского, в Днепре они хотят выдвинуть в мэры главного врача Днепропетровской областной больницы им. Мечникова, нынешнего депутата облсовета от БПП Сергея Рыженко.

«Слуга народа» Максим Бужанский также будет участвовать в выборах мэра Днепра, независимо от выбора Владимира Зеленского.