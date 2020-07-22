Также сообщается, что на выборах в Харькове кандидатом в мэры от «Слуги народа» может стать IT-бизнесмен Роман Катеринчик.
Его компании Artjoker и Turboseo занимаются веб-разработкой и интернет-рекламой. На последних досрочных выборах в парламент Катеринчик был десятым в списке партии Анатолия Шария.
При этом в «Слуге народа» признают, что за считанные месяцы найти реального конкурента Геннадию Кернесу вряд ли удастся.
По словам источников в команде Зеленского, в Днепре они хотят выдвинуть в мэры главного врача Днепропетровской областной больницы им. Мечникова, нынешнего депутата облсовета от БПП Сергея Рыженко.
«Слуга народа» Максим Бужанский также будет участвовать в выборах мэра Днепра, независимо от выбора Владимира Зеленского.