Иисус, Яхве и Зевс были украинцами — киевский ученый
Иисус, Яхве и Зевс были украинцами — киевский ученый
© РИА Новости, Валерий Шустов | Перейти в фотобанк
Исследования проводили специалисты Палеонтологического института имени А. А. Борисяка Российской академии наук.

Им удалось выяснить, что первые страусы появились на территории Африки 15 млн лет назад, позднее расселившись в Азии и Восточной Европе, где и проходила их дальнейшая эволюция. Именно в Западном Причерноморье, скорее всего, и обитали прямые предки современных страусов.

Такой результат получился благодаря исследованию сохранившихся скелетов этих животных, а также изучению микроскопических пор на скорлупе яиц страусов.

 