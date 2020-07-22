Палеонтологи из России в ходе исследований пришли к выводу, что предки современных страусов зародились около 8 млн лет назад на территории Западного Причерноморья, где сейчас располагаются государства Украина и Молдавия. Об этом говорится в публикации журнала Earth Science Reviews

Иисус, Яхве и Зевс были украинцами — киевский ученый © РИА Новости, Валерий Шустов | Перейти в фотобанк

Им удалось выяснить, что первые страусы появились на территории Африки 15 млн лет назад, позднее расселившись в Азии и Восточной Европе, где и проходила их дальнейшая эволюция. Именно в Западном Причерноморье, скорее всего, и обитали прямые предки современных страусов.

Такой результат получился благодаря исследованию сохранившихся скелетов этих животных, а также изучению микроскопических пор на скорлупе яиц страусов.