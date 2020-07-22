Исследования проводили специалисты Палеонтологического института имени А. А. Борисяка Российской академии наук.
Им удалось выяснить, что первые страусы появились на территории Африки 15 млн лет назад, позднее расселившись в Азии и Восточной Европе, где и проходила их дальнейшая эволюция. Именно в Западном Причерноморье, скорее всего, и обитали прямые предки современных страусов.
Такой результат получился благодаря исследованию сохранившихся скелетов этих животных, а также изучению микроскопических пор на скорлупе яиц страусов.