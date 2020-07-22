Послы стран-участниц Европейского союза согласовали введение новых санкций против России и Китая за кибератаки, сообщил телеканал "112 Украина" 22 июля

«Послы ЕС сегодня решили принять меры по замораживанию активов против военной разведки ГРУ России и информационных служб Китая и Северной Кореи», — отмечается в публикации.

В США одобрили проект бюджета с санкциями против «Северного потока – 2» © Nord Stream 2/Axel Schmidt

Санкции вводятся в связи с якобы причастностью структур и отдельных граждан этих стран к кибератакам. Речь идет об атаках с использованием вирусов WannaCry, NotPetya & Cloud Hopper.

В июле страны-члены ЕС получили предложение от правительства Германии о введении новых санкций против РФ в связи с мощной хакерской атакой на германский бундестаг, совершенной пять лет назад.

Вину за кибератаки на бундестаг правительство ФРГ возлагает на российскую военную разведслужбу ГРУ.