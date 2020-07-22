«Послы ЕС сегодня решили принять меры по замораживанию активов против военной разведки ГРУ России и информационных служб Китая и Северной Кореи», — отмечается в публикации.
Кроме того, будет введен запрет на выдачу виз и заморожены активы 6 чиновников из России и Китая.
Санкции вводятся в связи с якобы причастностью структур и отдельных граждан этих стран к кибератакам. Речь идет об атаках с использованием вирусов WannaCry, NotPetya & Cloud Hopper.
В июле страны-члены ЕС получили предложение от правительства Германии о введении новых санкций против РФ в связи с мощной хакерской атакой на германский бундестаг, совершенной пять лет назад.
Вину за кибератаки на бундестаг правительство ФРГ возлагает на российскую военную разведслужбу ГРУ.