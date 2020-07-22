Мэр Днепра Борис Филатов 22 июля у себя в Facebook разразился критикой в адрес Службы безопасности Украины и властей страны, которые, по его мнению, заняты не борьбой с терроризмом, а сведением счетов с местным самоуправлением

Во вторник, 21 июля, в Луцке Волынской области террорист Максим Кривош захватил 13 пассажиров междугороднего автобуса. После того, как президент Владимир Зеленский выполнил требование преступника и опубликовал ролик с призывом смотреть фильм «Земляне» о жестоком обращении с животными, заложники были освобождены. При этом спецоперация силовиков породила волну критики и обвинений в непрофессионализме и пиаре. Сергей Шабовта о захвате заложников: Украина хронически больна непрофессионализмом © Facebook, Сергей Шабовта

Филатов задался риторическим вопросом, кто еще заметил, кроме него, что во всей этой истории СБУ вела себя пассивно, а все ошибки были списаны на другие органы.

По его мнению, причина такой позиции кроется в том, что за время правления Зеленского спецслужба переориентировалась на оказание давления на местное самоуправление, регулярно подвергая обыскам органы власти в регионах. Градоначальник поинтересовался у главы СБУ Ивана Баканова, сколько уголовных дел возбуждено против «террористов, коллаборантов, сепаратистов», а сколько — против муниципалитетов.

«За год "зеленые" превратили СБУ в мыло. И честные офицеры, дававшие присягу Украине, а не золотой монете, говорят об этом уже не скрываясь», — написал Филатов.