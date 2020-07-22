Жизнь заложника, подчеркнул эксперт, естественно, важнее всего, но освобождение заложников из захваченного транспорта — это одна из штатных операций, которые многократно отрабатываются на полигонах.
Также, по его мнению, правоохранители не учли, что захвативший заложников является типичным нарциссом, которому было важно заявить о себе на весь мир, при этом не склонным к фанатизму или самоуничтожению.
«Его нужно было немножко притомить всеми этими переговорными процессами, создать несколько светошумовых эффектов, отвлечь его внимание и начинать штурм. Подходы к автобусу были абсолютно доступны», — считает Шабовта.
Возможно, силовики не начинали штурм, ожидая, что президент или глава МВД выступят по телевидению с какими-то заявлениями, но с профессиональной точки зрения подобное бесконечное затягивание необъяснимо, категоричен специалист.