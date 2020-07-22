Глупость и нерешительность в осуществлении каких-то действий украинские силовики всегда объясняют якобы тем, что их прежде всего волнуют жизни людей. Об этом рассказал специалист по вопросам безопасности Сергей Шабовта в интервью изданию Украина.ру, комментируя длившееся более 10 часов задержание луцкого террориста

Сергей Шабовта: Зеленский пошел на уступки террористу по принципу «победителей не судят» © Facebook, Сергей Шабовта

Также, по его мнению, правоохранители не учли, что захвативший заложников является типичным нарциссом, которому было важно заявить о себе на весь мир, при этом не склонным к фанатизму или самоуничтожению.

«Его нужно было немножко притомить всеми этими переговорными процессами, создать несколько светошумовых эффектов, отвлечь его внимание и начинать штурм. Подходы к автобусу были абсолютно доступны», — считает Шабовта.

Возможно, силовики не начинали штурм, ожидая, что президент или глава МВД выступят по телевидению с какими-то заявлениями, но с профессиональной точки зрения подобное бесконечное затягивание необъяснимо, категоричен специалист.