Выполнение условий захватившего заложников в Луцке мужчины - это не тяжелое репутационное решение, а реакция любого нормального человека. Об этом директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков сказал в интервью изданию Украина.ру 22 июля

Театр одного актера или настоящий теракт. Что произошло в Луцке © REUTERS, Mykola Martyniuk Максим Кривош взял в заложники около 10 человек в пассажирском автобусе. Он потребовал от ряда политиков, бизнесменов, а также представителей церквей Украины выложить на YouTube видеоролики, в которых они должны сказать «Я — террорист», а также попросил Зеленского лично прорекламировал фильм «Земляне» 2005 года. Позднее мужчина сдался правоохранителям.

«Ели бы мне сказали "напиши на стене дома, что ты террорист, — это нужно, чтобы один человек меньше чихнул или умер более спокойной смертью", я бы написал восемь раз это. Это реакция любого нормального человека. А они сидели судачили, как бы не навредить репутации президента. А на кону жизни людей… А по сути тем же и закончилось, что Зеленский прорекламировал этот ролик, парень вышел и еще полторы-две минуты ждал, пока к нему кто-нибудь выйдет», — отметил Рудяков.

Он также прокомментировал сообщения о 15-минутном разговоре Зеленского с Кривошем, который предшествовал сдаче последнего правоохранителям. По словам эксперта, на самом деле разговор длился порядка семи минут, и содержательной стороны разговора не было, так как фактически Зеленский сделал все то, что Кривош просил еще до переговоров.

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