Глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой вмешаться в ситуацию с аварийном танкером Delfi, который не могут убрать с побережья Одессы с ноября прошлого года. Свое обращение губернатор опубликовал в Facebook 22 июля

Танкер Delfi сел на мель и перевернулся у берегов Одессы в ночь на 22 ноября 2019 года. На прошлой неделе компания-судовладелец предприняла неудачную попытку поднять судно, однако безуспешно. Ранее решить проблему в кратчайшие сроки требовал президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Куцего, судовладелец не хочет передавать права на подъем танкера госструктурам и настаивает, чтобы сдвинуть конечный срок для выполнения задачи на 18 августа. Губернатор Одесской области полагает, что этого делать нельзя, а власти должны положить конец этой истории и взять все в свои руки. Танкер по имени Украина. Как в Одессе всю суть государства показали © пресс-служба Офиса президента Украины

«Именно поэтому я обратился к Кабинету министров Украины с просьбой признать эту ситуацию как чрезвычайную. Прошу предоставить Администрации морских портов, как ответственной службе, полномочия принудительно убрать танкер по упрощенной процедуре. То есть в кратчайшие сроки. А после этого взыскать сумму подъема и ликвидации с судовладельца», — написал он.

По его словам, есть Кодекс торгового мореплавания Украины, по которому у Администрации морских портов есть как минимум две причины перехватить инициативу в данном вопросе — судовладелец не справился с задачей в оговоренный срок, а также угроза экологической безопасности.

Пока одесские чиновники и судовладелец разбираются между собой, кто же будет поднимать аварийный танкер, в ночь на 22 июля из него снова произошла утечка топлива, которые в последнее время происходят регулярно.