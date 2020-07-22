Указанные народные избранники считают данный Закон неконституционным в целом.
«Ключевые положения этого нормативно-правового акта (относительно статуса, полномочий Высшего антикоррупционного суда, определение количества судей этого суда и требований к кандидатам на должность судьи, процедуры проведения конкурса и т. п.) имеют явные (очевидные) признаки несоответствия Основному закону Украины, и без которых Закон № 2447 нельзя применять вообще», — говорится в представлении.
Ранее сообщалось, что в КСУ также оспаривают отдельные положения закона о Национальном антикоррупционном бюро.