В Конституционный cуд Украины (КСУ) 22 июля поступило конституционное представление 49 депутатов Верховной Рады Украины с ходатайством признать Закон Украины «О Высшем антикоррупционный суд» № 2447 не соответствующим Конституции Украины, сообщил пресс-центр КСУ

Антикоррупционный суд. Украина в преддверии сезона посадок © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

«Ключевые положения этого нормативно-правового акта (относительно статуса, полномочий Высшего антикоррупционного суда, определение количества судей этого суда и требований к кандидатам на должность судьи, процедуры проведения конкурса и т. п.) имеют явные (очевидные) признаки несоответствия Основному закону Украины, и без которых Закон № 2447 нельзя применять вообще», — говорится в представлении.

Ранее сообщалось, что в КСУ также оспаривают отдельные положения закона о Национальном антикоррупционном бюро.