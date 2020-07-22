Ранее о связях Кривоша с «Азовом» и неонацистами сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на некоего Феофана Добролюбова, который якобы был сослуживцем преступника. Согласно его информации, луцкого террориста изгнали из рядов националистов за гомосексуализм.
«Я могу ответственно заявить что Кривошей (Кривош. — Ред.) никогда не служил в «Азове», — заявил Билецкий.
Он добавил, что среди его соратников также нет никакого Феофана Добролюбова.
«Отдельно для российских агитаторов также сообщаю, что в рядах "Азова" отсутствуют люди с именами: Акакий, Анания, Елистрат, Евлампий, Аполидор. И другие, вычитанные из романов о приключениях Эраста Фандорина. Не служили и не служат люди с фамилиями Добролюбов, Тупоумов, Красноглазова и т.д. И моя фамилия — не Белинский. Как говорил товарищ Сталин, "Товарищи агитаторы, будьте бдительны, подбирая имена в своих фейках!"».