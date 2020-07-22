Лидер украинской праворадикальной партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий опроверг сообщения СМИ о том, что совершивший накануне захват заложников в Луцке Волынской области Максим Кривош служил в полку «Азов» и воевал в Донбассе. Свой комментарий он написал 22 июля у себя в Telegram-канале

Театр одного актера или настоящий теракт. Что произошло в Луцке © REUTERS, Mykola Martyniuk Феофана Добролюбова, который якобы был сослуживцем преступника. Согласно его информации, луцкого террориста изгнали из рядов националистов за гомосексуализм.

«Я могу ответственно заявить что Кривошей (Кривош. — Ред.) никогда не служил в «Азове», — заявил Билецкий.

Он добавил, что среди его соратников также нет никакого Феофана Добролюбова.

«Отдельно для российских агитаторов также сообщаю, что в рядах "Азова" отсутствуют люди с именами: Акакий, Анания, Елистрат, Евлампий, Аполидор. И другие, вычитанные из романов о приключениях Эраста Фандорина. Не служили и не служат люди с фамилиями Добролюбов, Тупоумов, Красноглазова и т.д. И моя фамилия — не Белинский. Как говорил товарищ Сталин, "Товарищи агитаторы, будьте бдительны, подбирая имена в своих фейках!"».