Полиция Украины проверяет сообщение о возможном захвате заложников в Харькове. Такое сообщение появилось на странице местных правоохранителей в Facebook 22 июля

Развязка событий в Луцке. Власти Украины не решились на штурм и уступили террористу © Волинськи новини Максима Кривоша были выполнены президентом Владимиром Зеленским, заложники были освобождены, а преступник задержан.

Сообщается, что в настоящий момент на месте в Харькове, откуда поступил сигнал о захвате заложников, работает следственно-оперативная группа. По словам начальника Киевского отдела полиции города Сергея Пономарева, информация о захвате не соответсвует действительности.

Ранее в Харькове был задержан предполагаемый сообщник Кривоша, который, по версии правоохранителей, снабжал его оружием.