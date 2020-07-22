Во вторник, 21 июля, в Луцке Волынской области были захвачены 13 пассажиров междугороднего автобуса. После того как требование террориста Максима Кривоша были выполнены президентом Владимиром Зеленским, заложники были освобождены, а преступник задержан.
Сообщается, что в настоящий момент на месте в Харькове, откуда поступил сигнал о захвате заложников, работает следственно-оперативная группа. По словам начальника Киевского отдела полиции города Сергея Пономарева, информация о захвате не соответсвует действительности.
Ранее в Харькове был задержан предполагаемый сообщник Кривоша, который, по версии правоохранителей, снабжал его оружием.