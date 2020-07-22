Компания «Интерпайп» украинского олигарха Виктора Пинчука раскритиковала повышение на электроэнергию для промышленных предприятий, говорится в сообщении пресс-службы корпорации

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) намерена повысить ночные расценки для предприятий в среднем на 28%. Пока что в период минимальной нагрузки с 23:00 до 07:00 цена составляет 959,12 грн / МВт-ч, с 23.07 прайс-кэп составит 1228,8 грн / МВт-ч.

«Наш завод "Интерпайп Сталь» работает ночью, когда потребление существенно ниже. Но теперь работать ночью не будет никакого смысла. Переход крупных потребителей на работу днем приведет к еще большей разбалансировке рынка электроэнергии», — говорится в заявлении пресс-службы.

США начали антидемпинговое расследование в отношении стальных труб из Украины © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Ранее стало известно, что в США начато антидемпинговое расследование в отношении поставщиков стальных труб из Украины. «Интерпайп» — крупнейшее в стране предприятие, осуществляющее выпуск такой продукции.