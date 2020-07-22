«Больше года активной работы — десятки сложных переговоров, согласования совместной концепции и планов — и на днях, наконец, проект окончательно зарегистрирован в Кабмине. Минцифры определено бенефициаром проекта, и я гарантирую, что каждый цент международной поддержки будет потрачен с максимальной эффективностью и результатом для страны. И мы будем публично отчитываться о ходе и расходах проекта», — написал министр.
Кроме того, по словам Федорова, в работу будет активно вовлечен бизнес. Он также заявил, что на Украине уже стартовала активная фаза реформы кибербезопасности. Уже изменено руководство Госспецсвязи и начато развитие эффективного и современного государственного Киберцентра.