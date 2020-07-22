США намерены выделить 38 миллионов долларов на украинскую кибербезопасность, чтобы ввести в этой стране современные модели построения и постоянной поддержки безопасности IT-систем. Об этом 22 июля в Facebook сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров

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