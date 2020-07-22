Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме заявил, что ситуация с коронавирусом в стране, вероятно, ухудшится прежде чем произойдет полное преодоление кризиса. Видео его выступления было опубликовано в Twitter Белого дома

«К сожалению, возможно, станет еще хуже до того, как будет улучшение», — отметил Трамп.

LIVE: President @realDonaldTrump holds a news conference https://t.co/eNMavhb1e4 — The White House (@WhiteHouse) July 21, 2020

Он призвал американцев соблюдать правила карантина — носить маску и следить за социальным дистанцированием независимо от их отношения к подобным мерам защиты.

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Соединенные Штаты Америки по-прежнему лидируют по числу заражений, по ежедневной статистике количества новых больных и количеству летальных случаев.

Всего коронавирусом в США заразились более 4 миллионов жителей страны, скончалось 145 тысяч человек.