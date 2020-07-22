«К сожалению, возможно, станет еще хуже до того, как будет улучшение», — отметил Трамп.

Он призвал американцев соблюдать правила карантина — носить маску и следить за социальным дистанцированием независимо от их отношения к подобным мерам защиты.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 22 июля
Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 22 июля
Трамп призвал молодежь США не посещать многолюдные увеселительные заведения из-за пандемии коронавируса.

Соединенные Штаты Америки по-прежнему лидируют по числу заражений, по ежедневной статистике количества новых больных и количеству летальных случаев.

Всего коронавирусом в США заразились более 4 миллионов жителей страны, скончалось 145 тысяч человек.