«К сожалению, возможно, станет еще хуже до того, как будет улучшение», — отметил Трамп.
LIVE: President @realDonaldTrump holds a news conference https://t.co/eNMavhb1e4— The White House (@WhiteHouse) July 21, 2020
Он призвал американцев соблюдать правила карантина — носить маску и следить за социальным дистанцированием независимо от их отношения к подобным мерам защиты.
Трамп призвал молодежь США не посещать многолюдные увеселительные заведения из-за пандемии коронавируса.
Соединенные Штаты Америки по-прежнему лидируют по числу заражений, по ежедневной статистике количества новых больных и количеству летальных случаев.
Всего коронавирусом в США заразились более 4 миллионов жителей страны, скончалось 145 тысяч человек.