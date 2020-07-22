Правоохранители обнаружили подозрительный чемодан на станции метро «Вокзальная» в Киеве, проводится эвакуация. Об этом 22 июля в Facebook сообщает «Киев Оперативный»

Возле станции метро «Минская» в Киеве обезвредили взрывное устройство © Ukraina.ru Накануне взрывчатку обнаружили на станции метро «Минская», где произвели обезвреживание. На прошлой неделе взорвалась урна у станции метро «Шулявская», где пострадал человек.