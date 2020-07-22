Отмечается, что периметр входа на станцию метро перекрыт.
Накануне взрывчатку обнаружили на станции метро «Минская», где произвели обезвреживание. На прошлой неделе взорвалась урна у станции метро «Шулявская», где пострадал человек.
Отмечается, что периметр входа на станцию метро перекрыт.
Накануне взрывчатку обнаружили на станции метро «Минская», где произвели обезвреживание. На прошлой неделе взорвалась урна у станции метро «Шулявская», где пострадал человек.
Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.