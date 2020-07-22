Возле станции метро «Минская» в Киеве обезвредили взрывное устройство
Возле станции метро «Минская» в Киеве обезвредили взрывное устройство
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Отмечается, что периметр входа на станцию метро перекрыт. 

Накануне взрывчатку обнаружили на станции метро «Минская», где произвели обезвреживание. На прошлой неделе взорвалась урна у станции метро «Шулявская», где пострадал человек.    