Меру пресечения луцкому террористу Максиму Кривошу, которому уже объявили о подозрении, будут избирать завтра, 23 июля. Об этом 22 июля в Facebook сообщает пресс-служба полиции Волынской области

Тайна луцкого террориста. Кто взрывает Украину © REUTERS, Mykola Martyniuk Максимальным наказанием за данное преступление может стать пожизненное заключение.