По данным правоохранителей, подозреваемый находится в СИЗО. Уголовные производства открыты по ч. 2 ст. 147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего), ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
Максимальным наказанием за данное преступление может стать пожизненное заключение.