Бывший депутат также рассказал, как Порошенко, Александр Турчинов и другие лидеры Майдана пришли к власти в 2014 году. Он назвал бывших соратников преступной группировкой, которая, по его словам, с самого начала ставила цель захватить власть для личного обогащения.
Он также уверяет, что Порошенко стал президентом в результате консенсуса олигархов.
Причем Порошенко, якобы, взял на себя определённые обязательства перед ними, которые в большинстве случаев отработал. В сделке, по словам Жвании, не участвовал только Игорь Коломойский, остальные получили свои коррупционные квоты. При этом, утверждает политик, должность мэра для Виталия Кличко была частью этой сделки.