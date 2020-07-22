Бывший депутат Верховной Рады Давид Жвания, который в 2014 году входил в ближайшее окружение Петра Порошенко, заявил, что должность мэра для Виталия Кличко была частью сделки экс-президента и олигархов. Об этом он заявил в видео, размещенном в Youtube 21 июля

Экс-депутат заявил, что передавал через Климкина еврочиновникам взятку за поддержку Порошенко © CC0, Pixabay Александр Турчинов и другие лидеры Майдана пришли к власти в 2014 году. Он назвал бывших соратников преступной группировкой, которая, по его словам, с самого начала ставила цель захватить власть для личного обогащения.

Он также уверяет, что Порошенко стал президентом в результате консенсуса олигархов.

Причем Порошенко, якобы, взял на себя определённые обязательства перед ними, которые в большинстве случаев отработал. В сделке, по словам Жвании, не участвовал только Игорь Коломойский, остальные получили свои коррупционные квоты. При этом, утверждает политик, должность мэра для Виталия Кличко была частью этой сделки.