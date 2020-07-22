«Непосредственно я и Климкин участвовали в передаче 5 миллионов евро через посольство Украины в Германии для одного высокопоставленного в то время еврочиновника с целью обеспечения поддержки Порошенко в качестве кандидата на пост президента Украины со стороны ЕС», — заявил он.
Жвания также рассказал, как Порошенко, Александр Турчинов и другие лидеры Майдана пришли к власти в 2014 году. Он назвал бывших соратников преступной группировкой, которая, по его словам, с самого начала ставила цель захватить власть для личного обогащения.
Он заверил, что готов дать показания органам следствия по всем этим фактам.