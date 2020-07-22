Бывший депутат Рады Давид Жвания, который в 2014 году входил в ближайшее окружение Петра Порошенко, заявил о том, что через тогдашнего посла Украины в ФРГ Павла Климкина передавал еврочиновникам взятку в размере 5 млн евро за поддержку кандидатуры Порошенко на должность президента Украины. Об этом он заявил в видео, размещенном в Youtube 21 июля

Экс-депутат Рады Жвания просит суд запретить Порошенко выезжать за границу © пресс-служба-президента Украины / Микола Лазаренко

Жвания также рассказал, как Порошенко, Александр Турчинов и другие лидеры Майдана пришли к власти в 2014 году. Он назвал бывших соратников преступной группировкой, которая, по его словам, с самого начала ставила цель захватить власть для личного обогащения.

Он заверил, что готов дать показания органам следствия по всем этим фактам.