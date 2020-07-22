Харьковский подельник луцкого террориста входит в круг друзей Надежды Савченко. Об этом 22 июля сообщает «Страна» со ссылкой на источник в прокуратуре города

Спектакль на Театральной площади. Появилась конспирологическая версия теракта на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Максимом Кривошем и снабдил его оружием, — Михайленко. У него дома был обнаружен арсенал оружия, привезенного из Донбасса якобы для самообороны.

«Он волонтер, не воевал лично. При этом входит в круг друзей Надежды Савченко. Когда-то в прошлом они очень очень плотно контактировали. При этом, скорее всего, он не идейный сообщник Кривоша, а просто продавец оружия. В сообщники Кривоша его записали, потому что у него были разговоры по телефону с ним. Но отрабатываются все версии», — рассказал источник.