Ранее издание сообщило, что фамилия харьковчанина, который разговаривал с луцким террористом Максимом Кривошем и снабдил его оружием, — Михайленко. У него дома был обнаружен арсенал оружия, привезенного из Донбасса якобы для самообороны.
«Он волонтер, не воевал лично. При этом входит в круг друзей Надежды Савченко. Когда-то в прошлом они очень очень плотно контактировали. При этом, скорее всего, он не идейный сообщник Кривоша, а просто продавец оружия. В сообщники Кривоша его записали, потому что у него были разговоры по телефону с ним. Но отрабатываются все версии», — рассказал источник.