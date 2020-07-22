В ночь на 22 июля у одесского пляжа "Дельфин" из танкера Delfi, который сел на дно в ноябре прошлого года, снова выливалось топливо, после того, как несколько дней назад его начали поднимать. Об этом сообщает местное издание «УСИ Одесса»

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