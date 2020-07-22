В ночь на 22 июля у одесского пляжа "Дельфин" из танкера Delfi, который сел на дно в ноябре прошлого года, снова выливалось топливо, после того, как несколько дней назад его начали поднимать. Об этом сообщает местное издание «УСИ Одесса»
Отмечается, что такие разливы стали происходить почти каждый день.
«Чиновники предлагают усилить меры защиты и установить двойное бронирование», — говорится в сообщении.
Также указывается, что 20 июля истек новый конечный срок, когда судно должны были забрать с пляжа.
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