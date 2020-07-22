Танкер по имени Украина. Как в Одессе всю суть государства показали
Танкер по имени Украина. Как в Одессе всю суть государства показали
© пресс-служба Офиса президента Украины
Отмечается, что такие разливы стали происходить почти каждый день.

«Чиновники предлагают усилить меры защиты и установить двойное бронирование», — говорится в сообщении.

Также указывается, что 20 июля истек новый конечный срок, когда судно должны были забрать с пляжа.    