Восточноевропейская ассоциация немецкой экономики (OAOEV) настаивает на принятии контрмер на случай ввода Соединенными Штатами Америки (США) санкций в отношении компаний-участников проекта «Северный поток - 2», который свяжет Россию и Германию. Об этом рассказал исполнительный директор OAOEV Михаэль Хармс, пишет Deutche Welle 22 июля

«До сих пор мы всегда предостерегали от жестких контрмер в отношении США, потому что не хотели скатиться к спирали санкций. Сейчас мы расцениваем это несколько иначе», — отметил Хармс.

«Северный поток – 2» на дает покоя США, когда Калифорния безуспешно борется с вирусом © REUTERS, Axel Schmidt

По его данным, администрация США готовится блокировать счета компаний-участников проекта и может распространить ограничения на банки, финансирующие строительство.

Хармс назвал анонсированные американские рестрикции опасным прецедентом и сообщил, что посольство США в Берлине использует странный подход: подталкивает ряд фирм обозначить конкретные временные рамки для этих шагов.

Бизнесмен подчеркнул: ЕС должен эффективно противодействовать подобным мерам, так как нельзя допустить, чтобы и другие государства решили действовать подобным образом.

20 июля Палата представителей Конгресса США единогласно проголосовала за принятие поправки, предусматривающей введение санкций в отношении компаний, которые помогут завершить строительство газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Поправка предусмотрена к законопроекту об оборонном бюджете на 2021 финансовый год, который начинается в США с 1 октября.