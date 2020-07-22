«До сих пор мы всегда предостерегали от жестких контрмер в отношении США, потому что не хотели скатиться к спирали санкций. Сейчас мы расцениваем это несколько иначе», — отметил Хармс.
Он рассказал, что германское внешнеторговое объединение усиленно работает над конкретными предложениями, которые «могут варьироваться от четких дипломатических заявлений до компенсаций местным компаниям и защитных контрсанкций»
По его данным, администрация США готовится блокировать счета компаний-участников проекта и может распространить ограничения на банки, финансирующие строительство.
Хармс назвал анонсированные американские рестрикции опасным прецедентом и сообщил, что посольство США в Берлине использует странный подход: подталкивает ряд фирм обозначить конкретные временные рамки для этих шагов.
Бизнесмен подчеркнул: ЕС должен эффективно противодействовать подобным мерам, так как нельзя допустить, чтобы и другие государства решили действовать подобным образом.
20 июля Палата представителей Конгресса США единогласно проголосовала за принятие поправки, предусматривающей введение санкций в отношении компаний, которые помогут завершить строительство газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Поправка предусмотрена к законопроекту об оборонном бюджете на 2021 финансовый год, который начинается в США с 1 октября.