Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает снижение возраста молодежи с 35 до 29 лет. Об этом 22 июля сообщается на сайте парламента

Отмечается, что нынешние возрастные рамки приводят к распылению ресурсов для решения вопросов большого количества групп молодежи разного возраста.

Кроме того, депутаты подчеркнули, что в ООН молодежью считают людей в возрасте 15-24 лет, а в Евросоюзе и вовсе от 13 до 30 лет.

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Верхний возрастной предел в 35 лет устанавливается только для молодых семей, чтобы обеспечить их участие в программах решения жилищных вопросов. Также законом планируется создать Нацсовет по вопросам молодежи при правительстве, который обеспечит участие молодежи в общественно-политической жизни страны.