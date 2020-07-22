Отмечается, что нынешние возрастные рамки приводят к распылению ресурсов для решения вопросов большого количества групп молодежи разного возраста.
Кроме того, депутаты подчеркнули, что в ООН молодежью считают людей в возрасте 15-24 лет, а в Евросоюзе и вовсе от 13 до 30 лет.
Согласно новому украинскому законопроекту, молодежь разделят на три группы: школьники — от 14 до 17 лет, с образованием — от 18 до 24 лет и трудоустроенные — от 25 до 29 лет.
Верхний возрастной предел в 35 лет устанавливается только для молодых семей, чтобы обеспечить их участие в программах решения жилищных вопросов. Также законом планируется создать Нацсовет по вопросам молодежи при правительстве, который обеспечит участие молодежи в общественно-политической жизни страны.