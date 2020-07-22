«В прокуратуре Харькова назвали имя задержанного харьковского подельника луцкого террориста Максима Кривоша. Его фамилия Михайленко, 1976 года рождения. Как пояснил Михайленко, все изъятое у него оружие и боеприпасы он привез из зоны АТО в 2014-2015 годах и хранил якобы в целях самообороны», — говорится в сообщении.
По словам источника, в ходе обыска у Михайленко было обнаружено и изъято 4 корпуса гранат «РГД-5», 2 корпуса для ручных гранат Ф-1, 6 запалов типа УЗРГМ, 3 учебно-имитационных запала, 2 пистолета ТТ, пистолет DREYSE, гладкоствольное ружье Cobalt, 122 патрона 12-го калибра, 67 патронов калибра 7,62 мм и 33 патрона калибра 7,65 мм.