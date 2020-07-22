Во время захвата заложников 21 июля террорист Максим Кривош (Плохой) озвучил свое требование к Зеленскому, тот должен был выложить запись с текстом «фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем». Глава государства выполнил условие захватчика и выложил соответствующее видео, после этого заложники были освобождены.
«Жизнь заложников, они говорят, им важны. А жизнь военного, 4 дня умирал в серой зоне без помощи и при полном игноре Банковой, оказалась не столь важна. Циничные и лживые твари!» — написал он.