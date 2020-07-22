Депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Владимир Арьев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский поступил цинично, когда заявил о сохранении жизней захваченных людей в Луцке, забывая при этом о военных в Донбассе. Об этом 22 июля он написал у себя в Facebook

Развязка событий в Луцке. Власти Украины не решились на штурм и уступили террористу © Волинськи новини Максим Кривош (Плохой) озвучил свое требование к Зеленскому, тот должен был выложить запись с текстом «фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем». Глава государства выполнил условие захватчика и выложил соответствующее видео, после этого заложники были освобождены.

«Жизнь заложников, они говорят, им важны. А жизнь военного, 4 дня умирал в серой зоне без помощи и при полном игноре Банковой, оказалась не столь важна. Циничные и лживые твари!» — написал он.