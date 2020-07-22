Есть яичницу на завтрак полезно не всем людям. Об этом сообщили диетологи, передает на днях E-Times

«Ешьте яйца и рыбу»: Супрун внесла коррективы в меню Великого поста © Уляна Супрун специалистов, яичница является доступным источником белка (в блюде почти нет углеводов). Яйца содержат большое количество витаминов D, B6, B12 и таких минералов, как цинк, железо и медь. Лютеин и зеаксантин, содержащиеся в яйцах, могут даже помочь улучшить зрение.

Однако для людей с ожирением и болезнями сердечно-сосудистой системы жареные куриные яйца представляют опасность.

Диетологи советуют есть яйца каждый день лишь при условии, что у вас нет проблем со здоровьем. При ожирении и проблемах с сердцем лучше есть вареные вкрутую яйца без желтка.