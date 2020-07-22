Известная украинская писательница и сценарист Ирина Мельниченко рассказала, каким образом женщине можно защититься от нападения насильника. Ее версию приводит 22 июля Znaj.ua

Мельниченко рассказала, что однажды она пообщалась с молодым криминалистом, который раскрыл ей секреты злоумышленников. По его словам, у нападающих всегда есть четкий план. Однако если сделать что-либо неожиданно, можно сорвать планы.

Украинская писательница обнаружила в Киеве великое русское море © Larysa Nitsoi

«Или начать петь на всю улицу громким голосом. Также, по словам Мельниченко, можно имитировать, что вам стало плохо и вы блюете. Или вовсе начать разговаривать с самой собой и упомянуть в этом разговоре "труп бывшего в морозилке"», — говорится в сообщении.

При этом Мельниченко отметила, что никогда не проверяла подобные способы.