Мельниченко рассказала, что однажды она пообщалась с молодым криминалистом, который раскрыл ей секреты злоумышленников. По его словам, у нападающих всегда есть четкий план. Однако если сделать что-либо неожиданно, можно сорвать планы.
По ее словам, следует громко заявить: «Вася! Как давно мы не виделись! Пошли пропустим по рюмочке».
«Или начать петь на всю улицу громким голосом. Также, по словам Мельниченко, можно имитировать, что вам стало плохо и вы блюете. Или вовсе начать разговаривать с самой собой и упомянуть в этом разговоре "труп бывшего в морозилке"», — говорится в сообщении.
При этом Мельниченко отметила, что никогда не проверяла подобные способы.