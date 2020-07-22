«Возвращения Сергей Реброва на пост главного тренера киевского "Динамо" не произойдет. Как стало известно Dynamo.kiev.ua, 46-летний наставник венгерского "Ференцвароша", получив на днях предложение от украинского клуба, в итоге ответил отказом», — говорится в сообщении.
Отмечается, что, несмотря на слухи о возможном приглашении наставника луганской «Зари» Виктора Скрипника, кандидатура этого специалиста пока не является приоритетной.
Кроме того, в «Динамо» не рассматривают кандидатуру Юрия Калитвинцева, в отличие от главного тренера полтавской «Ворсклы» Юрия Максимова.
Также в клубе рассматривается вариант с приглашением иностранного специалиста. Имя этого тренера на время начальной стадии переговоров держится в строгой тайне.