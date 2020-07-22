Киевское «Динамо» продолжает решать, кто будет готовить команду к новому сезону, поскольку нынешний тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров не захотел возвращаться в столичный украинский клуб. Об этом 22 июля сообщает Dynamo.kiev.ua

Киевское «Динамо» отправило в отставку весь тренерский штаб после сухого поражения «Колосу» © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

Отмечается, что, несмотря на слухи о возможном приглашении наставника луганской «Зари» Виктора Скрипника, кандидатура этого специалиста пока не является приоритетной.

Кроме того, в «Динамо» не рассматривают кандидатуру Юрия Калитвинцева, в отличие от главного тренера полтавской «Ворсклы» Юрия Максимова.

Также в клубе рассматривается вариант с приглашением иностранного специалиста. Имя этого тренера на время начальной стадии переговоров держится в строгой тайне.